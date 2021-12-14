Москва, 14 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Актуальные для России и ЕС темы обсудили 14 декабря по телефону российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры состоялись инициативе Парижа. Обсуждалась проблема Украины, тема Белоруссии и ряд других вопросов, в том числе целесообразность активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Говоря о ситуации вокруг Украины, президент России привёл конкретные примеры нарушения украинскими властями Минских договорённостей. Глава государства указал на то, что Киев целенаправленно идёт на обострение обстановки на линии соприкосновения. И эти действия фактически одобряются рядом стран Запада.

Также Путин заявил Макрону, что Запад осуществляет накачку Украины современным оружием, а это создаёт прямую угрозу безопасности России.

В связи с этим российский президент указал на необходимость незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, цель которых — исключить «любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений».

Москва призывает Париж «с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении».

Также главы государств обсудили вопросы ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и борьбу с коронавирусом. «Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 г. встреча руководителей структур Евросоюза с [президентом Азербайджана] Ильхамом Алиевым и [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном будет полезной», — сообщили в пресс-службе.

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