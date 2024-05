Вашингтон, 14 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Американские рэперы Снуп Догг (Snoop Dogg) и 50 Cent выступят в качестве продюсеров сериала под названием A Moment in Time: Murder was the Case. Об этом 14 декабря пишет «Канобу».

Скриншот с YouTube Снуп Догг

По данным СМИ, в основу сюжета шоу ляжет реальная история, произошедшая со Снуп Доггом. На данный момент студия Starz, занимающаяся производством сериала, ищет подходящего сценариста. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что 1993 году Снуп Догга и его охранника обвинили в убийстве Филиппа Вольдермариама, члена конкурирующей банды. Разбирательство длилось на протяжении трёх лет — суд вынес обвинительный приговор телохранителю рэпера, а его самого оправдал. В то время Снуп Догг выпустил трек Murder was the Case, который стал хитом.