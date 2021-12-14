Москва, , 18:20 — REGNUM Три золотые, пять серебряных и три бронзовых медали Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК) получила торговая сеть «Пятёрочка» в этом году. Также компания победила в специальной номинации НПБК «Trendsetter/Лучшая маркетинговая кампания» за реализацию кампании «Говорите — сделаем!».

Магазин сети «Пятерочка»

Две золотых медали получены «Пятерочкой» в номинации «Эффективность в бизнесе». Одну из них за проведение креативной кампании «Говорите — сделаем!» в рамках проекта «Обратная связь». Посетители сети «Пятерочка» теперь могут влиять на ассортимент товаров и давать рекомендации для улучшения работы конкретного магазина. Второе «золото» в этой номинации торговой сети принесла совместная с PepsiCo кампания «Битва завтраков», главными героями которой были Ольга Бузова, Алексей Воробьев и Анатолий Вассерман, представившие представили свои варианты завтраков в «Пятёрочке». «Серебро» в номинации «Эффективность в бизнесе» «Пятёрочка» получила также за партнёрскую акцию с PepsiCо — «Народный эксклюзив с Тимати и Бабкиной». Промокампания проходила в поддержку новых вкусов Lay’s и Pepsi. За эту же кампанию торговая сеть получила серебро в номинации Influence.

Золото и серебро торговая сеть завоевала в номинации «Эффективность в коммуникации». Профессиональным жюри высоко оценена кампания «Пятёрочка» ждёт в гости каждый день!». Масштабная рекламная кампания проводилась в поддержку репозиционирования торговой сети и обновления слогана. Кроме того, кампания «Пятёрочка с заботой» получила «серебро» сразу в двух номинациях — «Эффективность в коммуникациях» и «Социальная ответственность». «Пятерочка» запустила серию социальных проектов, среди которых — бесплатная доставка продуктов для пожилых людей, и приняла участие во всероссийской акции «Мы вместе».

В номинации «Спонсорство» торговая сеть получила «бронзу» за документальное реалити «Вернувшиеся-2» на телеканале ТВ-3, в котором были показаны реальные истории спасения пропавших людей, найденных в том числе благодаря проекту «Островок безопасности» в «Пятёрочке», реализуемом совместно с отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей. В номинации «Социальные сети» торговую сеть отметили бронзой: вирусный ролик «Пятёрка за дистанцию» с помощью вирального контента способствовал продвижению мер антивирусной безопасности. Также в номинации «Мероприятия и промокампании» серебром была отмечена накопительная акция «Большие гастроли».

«Одиннадцать наград, полученных на НПБК, — это результат кропотливого труда большой команды «Пятёрочки» и эффективного взаимодействия с нашими партнёрами, — заявил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. — Признание профессионального сообщества — это подтверждение того, что наши кампании не только яркие и заметные, но и показывают хорошие бизнес-результаты. Это вдохновляет и мотивирует на совершение новых прорывов».