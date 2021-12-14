Лос-Анджелес, США, 14 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Американская компания Funko почтила память Эдди Ван Халена, одного из основателей хард-рок группы Van Halen, выпустив фирменную виниловую фигурку музыканта. Об этом 14 декабря информирует портал NME.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Эдди Ван Хален, американский гитарист-виртуоз голландского происхождения, скончался в октябре 2020 года в возрасте 65 лет, уступив в долгой борьбе с раком. Тем не менее, как сообщает его сын Вольфганг, за год до трагичного события он подписал согласие на использование своего образа для создания новой фигурки Funko Pop! «Pop согласовали контракт еще в 2019 году, и я очень рад видеть, что идея наконец-то осуществилась», — написал Вольфганг в своем Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/WolfVanHalen/status/1469073018819264512

Группа Van Halen была основана Эдвардом в 1974 году, а на рубеже 1970-х и 1980-х годов она смогла стать одной из самых успешных на тот момент рок-групп. 4 студийных альбома коллектива занимали первую строчку американских чартов. Самым успешным из них стала пластинка 1984, продавшаяся тиражом в 12 миллионов копий. В 2007 году Van Halen были включены в Зал славы рок-н-ролла.