Тюмень, , 18:17 — REGNUM В школах Тюмени родителям выдают бланки на разрешение вакцинировать от коронавируса учащихся подросткового возраста. Об этом тюменцы сообщают в социальных сетях.

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В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что по данным министерства здравоохранения РФ вакцина от коронавируса для подростков поступит в гражданский оборот в конце 2021 года. Это означает, что в начале 2022 года стартует прививочная кампания для учащихся. Вакцинация детей от коронавируса будет добровольной.

Что касается бланков о согласии на вакцинацию, то «вся медпомощь оказывается с добровольного информированного согласия, поэтому медики регулярно направляют подобного рода документы, в частности в школы», отметили в региональном депздраве.

«Чаще всего такая работа проводится заблаговременно, в том числе чтобы рассчитать потребность в количестве вакцин, сформировать график — в течение какого времени будет проводиться вакцинация», — пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнётся в России до конца текущего года. Для этого будет использована вакцина против коронавируса «Спутник М», зарегистрированная Минздравом РФ 24 ноября 2021 года. Она будет состоять из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Для вакцинации подростков до 15 лет потребуется согласие родителей или опекунов, с детей старше 15 лет нужно только личное письменное согласие.

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