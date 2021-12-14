Чебоксары, , 18:15 — REGNUM Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении жителя Красночетайского района, по вине которого умерла женщина. Она была избита: экспертиза насчитала почти 190 ударов, при этом мужчина после происшествия сфотографировал погибшую и разместил снимок в соцсети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний житель Красночетайского района. Правоохранители установили, 24 — 25 февраля 2021 года мужчина в квартире и на лестничной площадке нанёс множество ударов своей знакомой, от которых она скончалась на месте преступления. В надзорном ведомстве со ссылкой на заключение эксперта отмечают, что было нанесено не менее 187 ударов.

«На момент осмотра лицо женщины было фактически до неузнаваемости обезображено ранами, ссадинами, кровоподтёками и гематомами. Особый цинизм выразился в том, что злоумышленник после гибели потерпевшей сделал её фотографию и разместил в социальной сети, где снимок увидел сын погибшей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что на момент происшествия мужчина был пьян.

Ядринский районный суд вынес приговор 28 июля 2021 года, признав сельчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»), и назначив 12 лет лишения колонии строгого режима.

На данное решение была подана апелляция. 13 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставили решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье вынесен приговор 37-летнему чебоксарцу, который в ноябре 2021 года получил восемь лет колонии строгого режима. Следствие установило, что он избил сожительницу: она получила сочетанную травму головы и туловища, у неё была сломана нижняя челюсть и переломаны ребра. Спасти врачам её не удалось.

Подробнее: Чебоксарец во время ссоры переломал любовнице рёбра