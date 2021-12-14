США, 14 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Режиссёр Мэттью Вон подтвердил информацию о том, что производство третьего фильма франшизы Kingsman начнётся в сентябре 2022 года. Об этом 14 декабря сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Kingsman: Секретная служба». реж Мэттью Вон. 2015. США, Великобритания Перестрелка

Кинематографист также сказал журналистам, что новая картина завершит трилогию, первый фильм которой вышел на большие экраны в феврале 2015 года. Отмечается, что пока нет информации о возможной дате премьеры Kingsman 3, как и о том, какие актёры снимутся в ленте кроме Тэрона Эджертона.

Напомним, сейчас в производстве находится фильм-приквел «King's Man: Начало». Его премьера в России состоится 13 января 2022 года.