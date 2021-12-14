Москва, 14 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Разработка наземного пункта управления для тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» поручено компании «Кронштадт», сообщает 14 декабря пресс-служба компании.

Цитата из видео «Первый совместный полет БЛА «Охотник» и истребителя Су-57». mil.ru БЛА «Охотник»

«Компания «Кронштадт» по заказу компании «Сухой» создает для проекта «Охотник» наземный пункт управления», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечено, что в перспективе такой пункт управления сможет применяться для управления любыми беспилотными летательными аппаратами среднего и тяжелого классов.

«Программное обеспечение разработки специалистов «Кронштадт» уже сейчас способно решать эту задачу. Проект имеет перспективы расширения функциональных возможностей и повышения автоматизации», — сообщает компания «Кронштадт».

"Охотник» — знаковый для нас проект. Это серьезный кредит доверия, который мы получили благодаря активным усилиям, результатам государственных совместных испытаний по проекту «Орион» и успешному применению наших комплексов в реальных условиях. Перед комплексом будут ставиться новые задачи, что предполагает глубокую модернизацию, под которую, в свою очередь, будут открываться новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — цитирует пресс-служба слова гендиректора АО «Кронштадт» Сергея Богатикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца тяжёлого ударного дрона С-70 «Охотник», оснащенного плоским соплом двигателя.

Присутствовавший при этом замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что контракт на закупку этих машин военное ведомство планирует заключить в первой половине 2022 года.