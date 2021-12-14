Тверь, , 18:11 — REGNUM Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 — 2025 годах рассмотрен на заседании правительства Тверской области, которое 14 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более полутора тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ», — подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании губернатор озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве — это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.

В период с 2022 по 2024 года в регионе планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог. Продолжатся работы на участках трасс «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна», «Торжок — Осташков», «Дубна — Кимры — Горицы», «Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое», «Спирово — Козлово — Ососье», «Ржев — Сухуша», «Эскино — Трестино — Жданово». С 2022 года начнется поэтапное обновление дорог «Вышний Волочек — Бежецк — Сонково», «Тверь — Ржев» (участок на территории Старицы), «Бежецк — Поречье», а также подъезда к Зубцову.

Кроме того, продолжится строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам ООО «Орион Интернейшнл Евро», АО «Торговая компания «Альфа» (дорога «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка»), а также дороги «Москва — Рига» — Ржев. Всего до 2025 года будет реконструировано и построено 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.

Игорь Руденя подчеркнул, что все конкурентные процедуры необходимо завершить в первом квартале 2022 года, ремонтные работы — до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений — к новому учебному году. Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения, остановочных павильонов.

В Верхневолжье продолжится и ремонт искусственных сооружений. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет реконструировано 36 мостов и путепроводов. В частности, начнутся работы на мостах через реки Большая Лоча в Ржеве, Волга в Пено, Тьма у деревни Скоморохово в Торжокском районе, а также путепровода через железнодорожные пути в поселке Редкино и других.

В Твери под особым контролем будут строительство Западного моста, путепровода на улице Фрунзе, четырех вылетных магистралей, реконструкция мостов через ручьи Перемерковский и Бортниковский.

В 2022 году продолжится ремонт подъездов к региональным учреждениям здравоохранения. Всего в нормативное состояние будет приведено 23 дороги, ведущие в больницы и поликлиники, в том числе, к Детской областной клинической больнице, городским больницам № 6 и № 7 Твери, Областному родительному дому, родильному дому № 2, клиническим детским больницам № 2 и № 3, подстанциям скорой медицинской помощи.