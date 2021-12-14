Калуга, , 18:30 — REGNUM Губернатор Калужской области 14 декабря подписал новое постановление о режиме повышенной готовности. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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После внесения правок в прошлую версию документа режим повышенной готовности и масочный режим в Калужской области продлены до 28 февраля 2022 года. На месяц — до 15 января 2022 года — был отложен срок введения в области QR-кодов. Одновременно поменялись сроки действительности результатов ПЦР-теста, которые можно использовать для посещения культурных и развлекательных мероприятий — теперь ими можно будет воспользоваться только в течение 48 часов.

Заведения общепита в регионе снова не смогут работать по ночам. Однако новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года жители Калужской области смогут провести в ресторанах и кафе.

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