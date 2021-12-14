Архангельск, , 18:10 — REGNUM В Архангельске объявлен карантин по гриппу и ОРВИ — эпидпорог превышен почти на 63%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

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На период эпидемиологического неблагополучия в образовательных учреждениях запрещены спортивные и культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

«Если в классе будет отсутствовать более 20% детей из-за ОРВИ или гриппа, то группу должны отправить домой как минимум на неделю», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в медучреждения Архангельской области с симптомами гриппа и ОРВИ обратились почти 15 тысяч человек. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 98,7 процента.