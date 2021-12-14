Вашингтон, 14 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 14 декабря встретилась с ведущими политиками Украины, чтобы в очередной раз предложить поддержку на фоне якобы агрессивных действий российских войск вблизи границы, сообщает Reuters.

President.gov.ua Флаги США и Украины

Согласно заявлению посольства США, Донфрид подтвердила приверженность США суверенитету Украины и обсудила пути достижения дипломатического прогресса. Ранее Госдепартамент сообщил, что Донфрид 13−15 декабря посетит Украину и Россию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что 10 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле (Великобритания) обсудили ситуацию между Россией и Украиной.