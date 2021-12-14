Нижний Новгород, 14 декабря, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В период с 6 по 12 декабря текущего года в Нижегородской области заболеваемость ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 16,7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ysia.ru Сезонное заболевание гриппом

Недельные пороги заболеваемости превышены как среди взрослого населения, так и среди детей и подростков.

«Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 67%», — отмечают с в управлении. С момента появления в этом году лабораторно подтверждено 112 случаев гриппа А (H3N2).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в нижегородской клинической инфекционной больнице №2 находятся четыре пациента с гриппом в тяжелом состоянии.

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