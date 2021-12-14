Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге во вторник, 14 декабря, с 19 часов. Причиной стали гололедно-изморозевые отложения с мокрым снегом, которые могут привести к риску травмирования и ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Опасность

«Жёлтый» уровень опасности продлится в городе до 7 часов утра следующего дня, 15 декабря. В градации уровней опасности «жёлтый» находится на второй позиции и используется для обозначения потенциально опасной погоды.

Правительство Петербурга призывает автомобилистов и пешеходов быть осторожными. В целях пресечения аварий на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности рекомендуется пользоваться городским общественным транспортом.

Напомним, с 20 декабря в Петербурге вновь ожидаются морозы после периода потепления.

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