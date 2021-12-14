Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Ребенок погиб в квартирном пожаре на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, в момент возгорания он был дома один. Прокуратура организовала проверку. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар

Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 14 декабря в 15:43 мск поступило сообщение о пожаре в доме 134 по проспекту Стачек. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. В 16:05 мск пожар был локализован. В результате пожара погиб ребенок.

Как стало известно ИА REGNUM, погибший — трехлетний мальчик, которого мать оставила одного дома. Женщина ушла за тремя другими своими детьми в школу. Их не было около 40 минут. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в проводке холодильника. Ребенок надышался угарным газом.

«Прокуратура Кировского района организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме № 134 на проспекте Стачек, в результате которого погиб малолетний. На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов выехали сотрудники прокуратуры», — сообщили в прокурите Петербурга.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживал ребенок. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.