Порт-о-Пренс, , 17:58 — REGNUM Число погибших от взрыва автомобиля с бензиновой цистерной на Гаити увеличилось до 60 человек, сообщает 14 декабря газета Le Nouvelliste со ссылкой на местные власти.

Взрыв Unsplash

Напомним, взрыв произошёл в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.

Ранее сообщалось о гибели не менее чем 40 человек. Взрывом повреждены более 20 зданий.

Власти Гаити уже объявили трехдневный траур по жертвам этого инцидента.

На данный момент известно, что десятки местных жителей собрались возле перевернувшегося бензовоза чтобы похитить из него горючее, но в этот момент произошёл мощный взрыв.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки людей погибли при взрыве бензовоза на Гаити