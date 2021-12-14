Порт-о-Пренс, 14 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Число погибших от взрыва автомобиля с бензиновой цистерной на Гаити увеличилось до 60 человек, сообщает 14 декабря газета Le Nouvelliste со ссылкой на местные власти.

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Напомним, взрыв произошёл в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.

Ранее сообщалось о гибели не менее 40 человек. Взрывом повреждены более 20 зданий.

Власти Гаити уже объявили трехдневный траур по жертвам этого инцидента.

На данный момент известно, что десятки местных жителей собрались возле перевернувшегося бензовоза, чтобы похитить из него горючее, но в этот момент произошёл мощный взрыв.