Саратов, 14 декабря, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Саратовской области учредили ежегодную премию для поддержки талантливой молодежи. Соответствующее постановление 14 декабря подписал губернатор региона Валерий Радаев.

Творческая молодежь

Согласно документу, лауреатами станут студенты профессиональных образовательных организаций и вузов Саратовской области, выигравшие творческие конкурсы всероссийского уровня. Отмечается, что ежегодно будет вручаться двадцать премий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, депутаты Саратовской облдумы приняли поправки в статью регионального закона «О физической культуре и спорте». Изменения касаются увеличения ежемесячных пособий для спортсменов и их тренеров, имеющих звания и высокие награды, а также постоянно проживающих в регионе.

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