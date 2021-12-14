Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Конгресс США запланировал провести 14 декабря голосование по вопросу повышения потолка госдолга страны, пресекая долгие споры между демократами и республиканцами, сообщает Reuters.

Конгресс США

Лидеры партий не сообщили, насколько предполагается увеличить лимит, но аналитики предполагают, что показатель будет варьироваться от двух до трех триллионов долларов — столько необходимо, чтобы удовлетворить потребности федерального правительства до ноября следующего года.

Пока вопрос об увеличении госдолга остается нерешенным, правительству США грозит перспектива дефолта, который, по мнению аналитиков, может иметь беспрецедентные последствия для всей мировой финансовой системы.