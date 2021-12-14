Красногорск, , 17:52 — REGNUM Газпромбанк по механизму концессии профинансирует создание дороги в Московской области «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», которая фактически станет дублером Егорьевского шоссе. О подписании концессионного соглашения говорится в сообщении банка. Стоимость проекта составляет более 60 млрд рублей. Банк также выступил финансовым консультантом, а для мониторинга реализации инвестиционного этапа предполагается привлечение инжинирингового центра Газпромбанка.

Автодорога nabster

Новый участок протяженностью составит 36,3 км планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, его плановая интенсивность движения — 25 тысяч автомобилей в сутки, отмечается в сообщении. Основная цель данной инициативы — вывод транзитного транспорта из населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов, что позволит снизить общую транспортную напряженность на одном из самых загруженных направлений области.

«Уверен, что большой опыт нашей команды позволит получить синергетический эффект — придать импульс дальнейшему развитию экономики Подмосковья и сделать жизнь множества людей комфортнее и безопаснее», — отметил первый вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик рассказал, что дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону и позволит разгрузить и вывести транзитный поток за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец, что сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее, а также улучшит транспортную доступность восточного участка ЦКАД.