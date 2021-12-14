Москва, 14 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. От должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики освобождён Павел Смелов, сообщается 14 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Отставка

В распоряжении, подписанном российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, сказано, что Смелов освобождён от занимаемой должности по его собственной просьбе.

Напомним, Смелов проработал на должности заместителя главы Росстата два года.