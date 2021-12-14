Нижний Новгород, , 17:50 — REGNUM В этом сезоне грипп вернулся в наши широты. Об этом сообщает на своей странице в Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ссылаясь на мнения вирусологов и эпидемиологов.

Грипп torange.biz

В настоящее время четверо жителей региона с гриппом находятся в клинической инфекционной больнице №2 в Нижнем Новгороде. Их состояние оценивается медиками как тяжелое.

«Важно пройти вакцинацию от гриппа», — призывает глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента вакцинацию от гриппа прошли около 1,4 млн взрослых жителей Нижегородской области, в том числе около 230 тыс. детей. региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что вакцинироваться против гриппа можно параллельно с прививкой от коронавируса.