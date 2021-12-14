Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. «Россети Северо-Запад» в течение сегодняшнего дня восстановили 1,2 тыс. км линий электропередач в Новгородской и Псковской областях, где из-за ледяного дождя и мокрого снега без света остались тысячи жителей. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Rosseti.ru ЛЭП

К вечеру 14 декабря энергетики включили 62 линии электропередачи и 713 трансформаторных подстанций.

«221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей, — уточнили в пресс-службе. — Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме».

Отметим, энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды. В Новгородской и Псковской областях во второй половине недели синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди.