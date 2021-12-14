Токио, 14 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Netflix, кинокомпании Toho и Tsuburaya Productions, а также студии Trigger и Khara назвали новую дату премьеры картины «Новый Ультрамен» (Shin Ultraman). Об этом 14 декабря сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Цитата из фильма «Новый Ультрамен»

Изначально планировалось, что фильм «Новый Ультрамен» начнут показывать в кинотеатрах Японии летом 2021 года, но премьера была отложена из-за эпидемии коронавируса.

Студия Tsuburaya Productions, специализирующаяся на создании спецэффектов, во время своего очередного мероприятия сообщила, что картина выйдет на большие экраны 13 мая 2022-го. Компания Toho выложила в сеть новый тизер-трейлер.

Напомним, в качестве режиссёра проекта выступает Синдзи Хигути («Атака Титанов», «Годзилла: Возрождение»), должность продюсера занимает известный аниматор Хидэаки Анно («Евангелион»). В основу картины лёг японский сериал «Ультрамен» в жанре токусацу (фантастические фильмы про супергероев со спецэффектами).