Джакарта, , 17:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее вблизи от побережья Индонезии, причинило крупный ущерб жилым постройкам в провинции Южный Сулавеси, сообщает 14 декабря агентство Antara со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Повреждены порядка 230 жилых зданий.

«Согласно отчетам, полученным от властей округа Селаяр, обнаружены повреждения бетонных заборов, стен и крыш жилых домов», — цитирует Antara заявление представителя чрезвычайного ведомства.

Погибших от землетрясения не обнаружено.

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