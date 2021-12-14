Джакарта, 14 декабря 2021, 17:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее вблизи от побережья Индонезии, причинило крупный ущерб жилым постройкам в провинции Южный Сулавеси, сообщает 14 декабря агентство Antara со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Повреждены порядка 230 жилых зданий.
«Согласно отчетам, полученным от властей округа Селаяр, обнаружены повреждения бетонных заборов, стен и крыш жилых домов», — цитирует Antara заявление представителя чрезвычайного ведомства.
Погибших от землетрясения не обнаружено.
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