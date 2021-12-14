Джакарта, 14 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее вблизи от побережья Индонезии, причинило крупный ущерб жилым постройкам в провинции Южный Сулавеси, сообщает 14 декабря агентство Antara со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Повреждены порядка 230 жилых зданий.

«Согласно отчетам, полученным от властей округа Селаяр, обнаружены повреждения бетонных заборов, стен и крыш жилых домов», — цитирует Antara заявление представителя чрезвычайного ведомства.

Погибших от землетрясения не обнаружено.