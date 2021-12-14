Вашингтон, 14 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Законопроект президента США Джо Байдена о реорганизации государственной экономики, который оценивается в $1,75 трлн, развивает идеют бесплатного дошкольного образования по всей стране, что поможет некоторым родителям, в первую очередь матерям, работать вне дома. Об этом 14 декабря сообщает Reuters.

(сс) Georgie Pauwels Дети

Cоветники Белого дома утверждают, что возвращение женщин, в особенности матерей, к трудовой деятельности необходимо для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Напомним, что рынок труда в США был более стабильным до пандемии. Миллионы американцев до сих пор не вернулись на работу после того, как стали безработными во время кризиса.