Москва, , 18:35 — REGNUM Блогеры Даня Милохин и Артур Бабич сразились на боксёрском ринге в рамках YouTube-шоу «PvP Арена». Пользователи Сети активно обсуждают их состязание 14 декабря.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

Во время боя Бабича и Милохина последний одержал победу. Зрители высмеяли блогеров — они посчитали смешным размеры ринга и перчаток, а также само умение «спортсменов» боксировать.

«Спасибо, поржал», — поблагодарил Дмитрий Сергеев.

«Сделали бы ещё меньше ринг. И ещё больше перчатки», — иронизирует LOLOLOSHKA.

«Самый смешной бой в мире», — пишет Неська.

«Смех смехом, но они как девушки», — считает Dns User.

Ранее Даня Милохин выпустил трек совместно с группой «Мумий Тролль». Песня называется «Башня».

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы не общаемся» — блогер Амиран Сардаров об отношениях с родителями жены