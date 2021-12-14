Москва, 14 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Блогеры Даня Милохин и Артур Бабич сразились на боксёрском ринге в рамках YouTube-шоу «PvP Арена». Пользователи Сети активно обсуждают их состязание 14 декабря.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

Во время боя Бабича и Милохина последний одержал победу. Зрители высмеяли блогеров — они посчитали смешным размеры ринга и перчаток, а также само умение «спортсменов» боксировать.

«Спасибо, поржал», — поблагодарил Дмитрий Сергеев.

«Сделали бы ещё меньше ринг. И ещё больше перчатки», — иронизирует LOLOLOSHKA.

«Самый смешной бой в мире», — пишет Неська.

«Смех смехом, но они как девушки», — считает Dns User.

Ранее Даня Милохин выпустил трек совместно с группой «Мумий Тролль». Песня называется «Башня».