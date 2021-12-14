Степанакерт, 14 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Русская община Нагорного Карабаха проводит перерегистрацию живущих в нём славян, а также граждан России. В их число включаются русские, украинцы, белорусы, а также те карабахцы, чьи родители и родители родителей принадлежат к славянским народам.

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Регистрация проводится как при личном присутствии в офисе Общины (Степанакерт, ул. Вазгена Саркисяна, д. 25, 3 этаж) одного из членов семьи с документами родственников, так и в режиме онлайн по телефону.

Перерегистрация проходит с 1 по 31 декабря 2021 г. Об этом сообщает телеграм-канал Re: public of Artsakh.