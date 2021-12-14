Таллин, 14 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Министерство юстиции Эстонии представило специальную программу-калькулятор для снижения числа судебных разбирательств, связанных с разводом и выплатами алиментов. Об этом сообщило местное издание sputnik-meedia.ee.

shotput Калькулятор

Программа по заказу минюста разработана Государственным центром информационных систем.

«Приложение позволяет родителям рассчитать минимальную сумму, которую назначил бы семье суд в соответствии с системой, вступающей в силу с нового года. Затем сумма алиментов может быть согласована друг с другом, у семейного примирителя или заверена нотариально», — прокомментировала нововведение министр юстиции Эстонии Марис Лаури.

Она считает, что благодаря своей наглядности и гибкости калькулятор алиментов сможет учесть специфику каждой семьи и сделать судебные процессы о разводе «менее болезненными».