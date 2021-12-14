Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Об инициативе южнокорейской корпорации Hyundai во взаимодействии с Петербургом в сфере судостроения и судового производства заявил председатель комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чонсу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе правительства города.

Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пак Чонсу от лица Hyundai проинформировал губернатора, что компания заинтересована в продолжении сотрудничества с Петербургом и планирует увеличить объем производства автомобилей на своих мощностях при содействии властей города. Пак Чонсу попросил губернатора оказать содействие в расширении производства Hyundai.

«В прошлом году исполнилось десять лет заводу Хёндэ. Он стал вторым по объему производства в российском автомобилестроении. За эти годы с конвейера сошло более 2,4 млн автомобилей. Несмотря на пандемию, завод одним из первых вернулся к работе в три смены», — отметил, в свою очередь, Александр Беглов.

Помимо автопрома, корейская сторона рассматривает сотрудничество в сфере судостроения, водородной энергетики и культуры. Участники встречи также коснулись вопроса развития Арктической зоны и Дальнего Востока.

Напомним, в компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приобрела бывший завод General Motors в Петербурге. В ноября этого года представитель компании заявил о запуске производства машин на этом заводе к 2023 году. Кроме того, в Петербурге запущен завод автомобильных двигателей марки Hyundai.

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