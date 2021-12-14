Стокгольм, 14 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Швеция пригласила Украину участвовать в международных военных учениях «Аврора-2023», в которых уже задействованы подразделения 10 стран НАТО, заявил 14 декабря шведский министр обороны Петер Хультквист.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

«Мы подписали договор между Швецией и Украиной. Мы продолжаем сотрудничество в области обороны, которое у нас есть, и углубляем его», — рассказал Хультквист.

Резников уже подтвердил, что Украина будет участвовать в этих манёврах.

При этом Резников заявил, что хоть Украина и не является членом НАТО, но «мы будем оставаться членами НАТО де-факто, мы будем внедрять стандарты НАТО у себя, мы будем проводить реформы, потому что это нужно нам. И тогда настанет час, когда будет принято политическое решение между Украиной и альянсом, и мы станем членами альянса де-юре».

«Нас связывает тысячелетняя история, и в некотором отношении мы похожи. Наши короли и королевы заключали браки, у них рождались дети, а их дети становились принцами и принцессами других европейских стран. И наши флаги одинаковых цветов — желтого и синего, и это много говорит», — добавил украинский военный деятель.