Москва, , 17:48 — REGNUM Объемы закупки минеральных удобрений в России выросли за 3 года на 41%, а внесение достигло 15 кг/га, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на заседании Госдумы сегодня. По его словам, это соответствует планам ведомства, рассчитывающего в следующем году увеличить эти показатели.

Темпы потребления минеральных удобрений в России растут с каждым годом: за последние 10 лет этот объем вырос практически в два раза. При этом, третий год реальный спрос на минудобрения серьезно опережает самые оптимистичные прогнозы. В 2019 г. разница между прогнозом Минсельхоза в начале года и фактическим объемом составила почти 30%. В 2020 году Минсельхоз России дважды уточнял потребность, которая в итоге увеличилась на четверть. В этом году базовая потребность была также повышена на 20%, но и она была закрыта уже к концу ноября — сейчас уже идут поставки под весенний сев.

Дефицита минеральных удобрений в регионах нет и не предвидится: отечественная отрасль минеральных удобрений способна обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на российском рынке. На фоне сложностей с поставками удобрений во многих странах, в России в январе-октябре их производство увеличилось на 6,1%.

Со своей стороны правительство также принимает меры для обеспечения доступности минудобрений. Первой дополнительной гарантией обеспеченности аграриев удобрениями грядущей весной стало решение Правительства РФ временно, на полгода, ввести квоты на экспорт минеральных удобрений. Вторая мера — детальный план приобретения аграриями удобрений с разбивкой по производителям. В ноябре этот план уже выполнен, сообщил министр.

В начале декабря стало известно, что отечественные производители — участники Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) продлили режим стабилизации цен на минеральные удобрения для отечественных аграриев до конца мая следующего года. В ассоциации также отмечают, что производственные программы на 2022 год выстроены в соответствии с планом Минсельхоза.

«Под руководством Минпромторга, во взаимодействии с Минсельхозом России, производители работают над накоплением минеральных удобрений в регионах и планированием последующей доставки их в поля под весенний сев», — сообщили в РАПУ.

«Рассчитываем, что за счет указанных мер аграрии приобретут необходимый им объем удобрений, самое главное — по приемлемым ценам», — сказал Дмитрий Патрушев. По его словам, правительство ведет еженедельный мониторинг ситуации.

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