Усть-Луга, Ленинградская область, , 17:48 — REGNUM Вместе с трудовыми мигрантами из Китая к строительству Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге Ленинградской области присоединятся рабочие из Турции. Они возведут хозяйственные объекты необходимые КПЭГ.

Строительство КПЭГ в Усть-Луге Lenobl.ru

Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба компании по реализации проекта КПЭГ — ООО «РусХимАльянс».

Накануне ООО «РусХимАльянс» и ООО «Лимак Констракшн» (входит в турецкий строительный холдинг «Лимак», — прим. ред.) заключили EPC-контракт на строительство объектов непроизводственного назначения общезаводского хозяйства газоперерабатывающего завода в составе газоперерабатывающего комплекса, который входит в состав КПЭГ.

«Компания «Лимак Констракшн» выполнит разработку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также общее управление проектом при строительстве объектов (общая площадь зданий и сооружений около 135 тыс. кв. м.), в числе которых: здания службы автоматизации, метрологической, химикоаналитической и экоаналитической лаборатории, сооружения водоснабжения и водоотведения, административно-бытового и противопожарного назначения», — сообщили в компании.

При этом для нужд ООО «Лимак Констракшн» на территории завода будет построен вахтовый поселок (общая площадь участка 20 га) для размещения порядка 2,5 тыс. сотрудников компании. «Работы на строительной площадке планируется начать весной 2022 года», — добавили в ООО «РусХимАльянс».

Напомним, в марте 2019 года ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области.

Для реализации проекта КПЭГ АО «РусГазДобыча» создало 100%-ную дочернюю компанию — ООО «Балтийский Химический Комплекс» (ООО «БХК»). Подрядной организацией стала крупная китайская компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (СС7). В июне 2021 года «РусХимАльянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства.

КПЭГ в Усть-Луге станет первым в России комплексом с полным циклом глубокой переработки углеводородов. Проект, который станет одним из крупнейших в мире в своей сфере, реализуется при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ».

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