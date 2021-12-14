Липецк, , 17:38 — REGNUM Торжественный приём, посвящённый вручению государственных, ведомственных и региональных наград, состоялся 14 декабря в администрации Липецкой области. Награды вручил глава региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил липчан за многолетний добросовестный труд.

Игорь Артамонов вручил жителям Липецкой области государственные награды Липецкаяобласть.рф

«Для меня большая честь вручать эти награды. Опыт каждого из вас уникален, а достижения важны для региона и страны. Благодарю каждого из вас за вклад в развитие нашей области», — сказал Игорь Артамонов.

Высоких наград удостоены 52 жителя региона. Среди награждаемых — члены трудовых коллективов, работники курирующих исполнительных органов государственной власти региона, Почетные граждане Липецкой области, медики, работники сельского хозяйства, культуры.

Девять человек отмечены на государственном уровне. Так, Орденом Пирогова и Медалью Луки Крымского награждены четверо медицинских работников, двое жителей области удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, одному присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», двоим липчанам объявлена Благодарность президента Российской Федерации.

Также состоялось вручение ведомственных наград. Двое жителей области награждены почётным знаком «За отличие в службе» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, одному объявлена Благодарность министра культуры Российской Федерации. Кроме того, были вручены почётные знаки «Во славу земли Липецкой», знаки отличия «Почётный наставник», почётные грамоты главы администрации Липецкой области, благодарности главы администрации Липецкой области, благодарственные письма администрации Липецкой области.

В числе награждённых — полицейский из Усманского района Евгений Черногузов. Несколько дней назад он спас провалившегося под лёд ребёнка. Глава региона вручил ему почётный знак «Во славу земли Липецкой». Аналогичной награды удостоены спасатели, которые работали на месте обрушившегося многоквартирного дома в посёлке Солидарность Елецкого района.