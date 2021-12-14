Рязань, , 17:49 — REGNUM Работу администрации Рязани, в частности, отсутствие предпроектного обследования состояния наружного освещения областного центра, раскритиковал 14 декабря губернатор Николай Любимов.

Фонари

По плану, мэрия купит в лизинг 15 шкафов управления наружным освещением и более 17 тысяч новых светильников. Договор с подрядчиком горадминистрация намерена заключить после Нового года, а заменить фонари — с марта до конца августа 2022 года.

«На прошлой неделе я поручил администрации Рязани подготовить план решения проблемы уличного освещения. Сегодняшний ответ Бориса Ясинского категорически не устроил меня. Проблема существует давно, что делала мэрия всё это время? Ситуация должна начать меняться уже сейчас, а не в марте. Для этого нужно сделать всё возможное и как можно раньше. Администрация должна начать работать точечно: увеличивать мощность светильников, публиковать графики монтажных работ и включений новых ламп наружного освещения», — заявил глава региона.

Работы по замене уличных светильников предполагается проводить силами городских служб с привлечением подрядчиков.