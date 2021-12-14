Рязань, 14 декабря 2021, 17:49 — REGNUM Работу администрации Рязани, в частности, отсутствие предпроектного обследования состояния наружного освещения областного центра, раскритиковал 14 декабря губернатор Николай Любимов.
По плану, мэрия купит в лизинг 15 шкафов управления наружным освещением и более 17 тысяч новых светильников. Договор с подрядчиком горадминистрация намерена заключить после Нового года, а заменить фонари — с марта до конца августа 2022 года.
Работы по замене уличных светильников предполагается проводить силами городских служб с привлечением подрядчиков.