Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Старший советник президента США Джо Байдена по миграционным вопросам Тайлер Моран покинет Белый дом в конце января, сообщает 14 декабря Fox News.

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Отметим, что Моран была назначена советником в июле. Комментируя её столь скорую отставку, в Белом доме заявили, что Моран не намеревалась оставаться в должности более года.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис подверглась критике за то, что потратила более $500 на посуду во время поездки в Париж в ноябре, а также за своё агрессивное поведение, из-за которого, как утверждалось, администрацию покинул ряд высокопоставленных сотрудников.

При этом Байден назначил Харрис ответственной за решение миграционных вопросов.

Как сообщал телеканал CNN, Харрис и её сотрудники измучены отсутствием важной работы и некоторой напряжённостью в отношениях с офисом Джо Байдена. При этом рейтинг одобрения деятельности вице-президента упал, согласно опросам, до 30%.