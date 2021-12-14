Липецк, 14 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Решение по представлению мер соцподдержки в Липецкой области будет приниматься в течение пяти рабочих дней. Как сообщает ИА REGNUM, задачу сократить сроки рассмотрения заявлений поставил глава региона Игорь Артамонов после приёма граждан, проведённого им в начале декабря.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

«Мы постоянно улучшаем систему оказания услуг населению. В этой работе очень важна обратная связь от жителей, как было в этом случае. За короткий срок нам удалось усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия, что позволило сократить перечень предоставляемых документов и срок рассмотрения заявления», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщает региональное управление социальной политики, ежемесячно специалисты ведомства рассматривают более десяти тысяч заявлений данном режиме, и в 98% случаев решение принимается именно в пять рабочих дней. При этом законом отводится от десяти до 35 рабочих дней — в зависимости от вида выплаты.

Была проведена реструктуризация центров социальной защиты населения, в результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. Специалисты получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района. Кроме этого, была проведена автоматизация части процессов, что позволило сотрудникам сэкономить время для других этапов работы.

Большую роль в сокращении сроков рассмотрения играет совершенствование системы межведомственного взаимодействия. В связи с этим сокращены списки документов, которые необходимо предъявить заявителю. Например, сведения о регистрации брака, рождения, как правило, есть в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, и предоставлять подтверждающие их свидетельства нет необходимости.

Решение о сокращении срока рассмотрения заявления при оперативном получении ответов на межведомственные запросы касается всех выплат по линии социальной защиты, кроме помощи на основании социального контракта. В последнем случае решение принимается в течение десяти рабочих дней. Кроме этого, если гражданину, подавшему заявление, необходимо будет донести оригиналы документов, он может сделать это в установленный законом десятидневный срок, решение в этом случае будет вынесено только после их получения.