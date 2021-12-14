Ульяновск, , 17:30 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области теплоснабжение в посёлке Глотовка восстановлено после вмешательства губернатора Алексея Русских. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в пресс-службе главы региона по итогам работы штаба по комплексному развитию области.

Лаборант котельной делает замеры и проверяет работу оборудования Александр Колпаков © ИА REGNUM

Ситуацию в посёлке Глотовка обсудили на заседании штаба. Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКК Александр Черепан проинформировал, что в новом отопительном сезоне в населённом пункте произошло три инцидента, в том числе последний — 7 декабря. Причиной стал выход из строя дымоотводящего насоса одного из котлов. На время ремонта теплоснабжение осуществлялось от котла малой мощности, в результате упала температура теплоносителя в подающем трубопроводе.

Из-за похолодания жители стали жаловаться губернатору Алексею Русских, который, в свою очередь, обратился с письмом в Минобороны с просьбой принять возможные меры по нормализации теплоснабжения в домах и требованием к концессионеру обеспечить создание и поддержание нормативного запаса топлива для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

По словам Александра Черепана, в настоящее время теплоснабжение домов и социальных объектов в Глотовке обеспечивается в штатном режиме. Также концессионер нарастил запасы мазута для котельной.

Согласно информации жилищно-коммунальной службы Минобороны России по Центральному военному округу, в 2022 году в Глотовке запланировано строительство блочно-модульной газовой котельной.

Напомним, в посёлке Глотовка теплоснабжение обеспечивает мазутная котельная на территории воинской части. Власти отмечают, что теплоисточник эксплуатируется компанией, которая является концессионером объектов теплоснабжения Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря состоится «прямая линия» губернатора Алексея Русских с жителями Ульяновской области. За шесть дней с момента анонса общения поступило более 1 тыс. обращений и вопросов, которые обрабатывает ЦУР.

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