Турин, Италия, , 17:30 — REGNUM 14 декабря итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что туринский «Ювентус» договорился с представителями 28-летнего нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалы о подписании нового соглашения. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Также сообщается, что в ближайшее время руководство туринского клуба начнет переговоры с Хуаном Куадрадо.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в семнадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. 11 декабря в матче с «Венецией» (1:1) аргентинец получил травму и выбыл до конца календарного года.