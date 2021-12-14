Москва, 14 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова подала иск в суд против компании «Развлекательный онлайн-сервис» (российское подразделение Netflix), а также против киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейбла «Первое музыкальное издательство». Об этом 14 декабря пишут «Ведомости».

Matthew Keys Netflix

По данным издания, причиной иска стало использование в фильме «Пятница» советской песни «Прекрасное далёко», на которую Королькова обладает смежными правами. Певица требует от компаний компенсацию в размере 10 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Пятница» вышел ещё в 2016 году. Главные роли в нём исполнил Данила Козловский и Сергей Бурунов.