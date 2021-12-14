Лондон, 14 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. 32-летний форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг лишился капитанской повязки после своего последнего дисциплинарного нарушения на прошлой неделе. Об этом 14 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

Также сообщается, что «канониры» не планируют продлевать контракт с габонцем и форвард может покинуть клуб следующим летом. Клуб уже начал работу над поиском нового нападающего.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Арсенал» 31 января 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Обамеян принял участие в пятнадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.