Сыктывкар, 14 декабря 2021, 17:25 — REGNUM
Жителя Сыктывдинского района Коми признали виновным в изнасилованиях несовершеннолетних. Одной из жертв преступника стала его собственная дочь.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, суд установил, что подсудимый неоднократно спаивал и насиловал свою 17-летнюю дочь, а также надругался еще над двумя девочками в возрасте 15 и 17 лет.
Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, рецидивиста в Ленобласти заподозрили в насилии над первоклассницей.