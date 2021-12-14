Житель Коми изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь
Сыктывкар, 14 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум.
Жителя Сыктывдинского района Коми признали виновным в изнасилованиях несовершеннолетних. Одной из жертв преступника стала его собственная дочь.
Цитата из х/ф «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007. Россия
Жертва насильника
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, суд установил, что подсудимыйнеоднократно спаивал и насиловал свою 17-летнюю дочь, а также надругался еще над двумя девочками в возрасте 15 и 17 лет.
Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, рецидивиста в Ленобласти заподозрили в насилии над первоклассницей.