Кукута, Колумбия, , 17:25 — REGNUM Двое полицейских погибли в результате второго взрыва в колумбийском аэропорту Кукута, сообщает 14 декабря газета El Tiempo.

Взрыв (сс) Rachealmarie

По утверждению газеты, полицейские осматривали место взрыва у ворот аэропорта, от которого погиб террорист. Во время осмотра прогремел второй взрыв, от которого погибли правоохранители.

В аэропорту Кукута заморожены все авиарейсы.

По некоторым предположениям, атака террористов была направлена против мэра Кукуты Хайро Яньеса.

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