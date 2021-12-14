Кукута, Колумбия, 14 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Двое полицейских погибли в результате второго взрыва в колумбийском аэропорту Кукута, сообщает 14 декабря газета El Tiempo.

(сс) Rachealmarie Взрыв

По утверждению газеты, полицейские осматривали место взрыва у ворот аэропорта, от которого погиб террорист. Во время осмотра прогремел второй взрыв, от которого погибли правоохранители.

В аэропорту Кукута заморожены все авиарейсы.

По некоторым предположениям, атака террористов была направлена против мэра Кукуты Хайро Яньеса.