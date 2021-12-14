Бангкок, 14 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Таиланде, как предполагается, сгорела большая майнинг-ферма, пожар уничтожил 72 серверных блока с видеокартами. Об этом 14 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Видеокарты

Пожар произошёл 3 декабря 2021 года, в трёхэтажном здании, расположенном в городе Чиангмай. Согласно сообщениям полиции, ущерб был оценён в 2 млн батов (около 4,4 млн рублей). Издание отмечает, что в пожаре, похоже, сгорело «чертовски много» видеокарт «потребительского уровня».

Напомним, в мире по-прежнему сохраняется дефицит видеокарт, возникший из-за нехватки полупроводников и электронных компонентов, которая в свою очередь возникла из-за эпидемии коронавируса. В октябре 2021 года глава тайваньской компании TSMC (крупнейший производитель электронных компонентов в мире) Си-Си Вэй сказал, что эта проблема не будет решена до конца 2022 года.