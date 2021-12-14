София, , 17:20 — REGNUM Десятки зимних курортов Болгарии объявили о начале своей работы и приеме туристов примерно на неделю раньше запланированных сроков открытия. Об этом 14 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

На горнолыжном курорте

Как утверждают владельцы и менеджеры баз отдыха, это связано с сильнейшими снегопадами, обрушившимися на южную, центральную, северную и северо-западную части страны.

В частности, наиболее популярные горнолыжные структуры в Банско и Пампорово (юг Болгарии) полностью открывают свою инфраструктуру 16 декабря, а на небольших частных турбазах зимний сезон стартовал уже 14 декабря.

Согласно официальной информации, в ряде горных регионов Болгарии за последнюю неделю выпала трехмесячная норма осадков. Массивные снегопады парализовали движение на сотнях автомобильных дорог по всей стране.

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