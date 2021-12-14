Москва, , 17:20 — REGNUM Все предприятия Москвы выполнили требования Роспотребнадзора о вакцинации 80% своих сотрудников. Об этом 14 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики», — написал мэр.

Он выразил благодарность руководителям и сотрудникам этих организаций за выполнение предписания.

В целом, как сообщил Собянин, в Москве уже более 5,8 миллиона человек сделали прививки по меньшей мере одним компонентом вакцины о коронавируса.

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